Ханты-Мансийск, 11 октября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 209 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (52 случая), сообщает 11 октября региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 205 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 11 октября в Югре зарегистрировано 77 310 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 73 335 человек, 1138 пациентов с COVID-19 скончались.