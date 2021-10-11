Самара, 11 октября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Отделения Самарской городской больницы перепрофилируют под лечение пациентов с COVID-19. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

(сс) rawpixel Беременные

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Сообщается, что в области фиксируется рост случаев заражения коронавирусом. В связи с этим было принято решение увеличить число коек для пациентов с COVID-19.

Отмечается, что сейчас специалисты перепрофилируют отделения Самарской городской больницы № 10, в которых будет развернуто 415 коек для таких пациентов. При этом в двух из пяти отделений этого медучреждения пациентам с COVID-19 помощь уже оказывается. В ближайшее время планируется открыть инфекционные отделения в еще трех зданиях, включая и корпус родильного дома.

По информации пресс-службы, в перепрофилированном родильном доме будут оказывать помощь и беременным женщинам с COVID-19.

«Беременность — состояние, связанное с различными вегетативными изменениями в организме будущей матери. Поэтому беременные женщины, инфицированные COVID-19, требуют более пристального наблюдения. Мы готовим стационар для оказания квалифицированной помощи будущим мамам с беременностью от 0 до 22 недель, а также пациенткам с гинекологическими патологиями, которые столкнулись с новой коронавирусной инфекцией», — приводит пресс-служба слова заведующего родильным отделением Самарской городской больницы № 10 Владимира Никонорова.

Отмечается, что в родильном отделении планируют создать 140 кислородных коек, в том числе 16 реанимационных.

«Основной объём работ заключается в создании шлюзования, а именно — в разделении помещений на красную и зелёную зоны, а также проведении системы подачи кислорода в палаты», — приводит пресс-служба слова главного врача больницы Дмитрия Лисицы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре сообщили о росте количества обращений на станцию скорой помощи.