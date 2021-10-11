Генуя, Италия, 11 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Итальянские правоохранители арестовали в Генуе 40-летнюю гражданку России, которая обвиняется в кибермошенничестве. Об этом 11 октября сообщает газета Corriere della Sera.

Киберпреступность

По информации источника, арестованная подозревается в причастности к транснациональной организации, которая занимается кибермошенничеством, скупая на интернет-порталах разные дорогостоящие товары с использованием кредитных карт и банковских счетов людей, которые об этом ничего не знают.

Также указывается, что гражданка РФ уже в течение долгого времени проживала в Генуе и получала заказанные мошенническим путем товары с использованием поддельных документов или поручала это делать другим за вознаграждение, после чего отправляла их на реализацию в Россию или продавала в интернете, закупая на полученные деньги криптовалюту.

Кроме того, отмечается, что в ходе задержания у женщины дома сотрудниками спецподразделения Почтовой полиции Италии по киберпреступности были найдены «сотни кредитных карт, специально активированных для отмывания доходов, полученных в результате мошеннических действий».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября в Пензе 61-летний мужчина обратился в полицию с заявлением, что пострадал от действий лжесотрудницы банка и лишился 770 тыс. рублей.