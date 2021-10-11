Таллин, , 13:55 — REGNUM С понедельника, 11 октября, по воскресенье, 17 октября, в Эстонии проходят местные выборы, в которых, помимо местных жителей, имеют прав участвовать и иностранцы. Об этом напомнила Республиканская избирательная комиссия.

Карта-флаг Эстонии Soerfm

Сообщается, что наряду с гражданами Эстонии, избирательным правом на выборах в собрания местных самоуправлений обладают также граждане других государств Европейского союза и иностранцы, имеющие долгосрочный или постоянный вид на жительство (в том числе граждане России, Украины, Белоруссии и других стран), а также обладатели «серых паспортов» — неграждане.

При этом отмечается, что, поскольку Великобритания покинула Европейский союз, граждане этой страны также смогут проголосовать, но только в том случае, если они имеют долгосрочный или постоянный вид на жительство в Эстонии.

Подобное происходит впервые за время проведения местных выборов в Эстонии с момента объявления независимости в 1991 году.

Также отмечается, что всего второй раз за все время проведения местных выборов в стране право выбирать имеют лица с 16-тилетнего возраста. Подобное новшество было введено в 2017 году.

Избирательные участки в Эстонии закроются в 20:00 по местному времени в воскресенье, 17 октября. Тогда будет начат подсчет голосов. По всей Эстонии в выборах представлены 130 списков избирательных союзов. В целом в стране 79 муниципалитетов: 15 городов и 64 волости.