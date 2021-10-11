Москва, , 13:53 — REGNUM Рассмотрение вопроса о субъектности элит — принципиально новый момент в политике России на пространстве бывшего СССР, своего рода рубеж, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 11 октября, комментируя статью заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

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Как сообщалось ранее, Медведев опубликовал в газете «Коммерсантъ» статью «Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством». «Украинские руководители нынешней генерации — люди абсолютно несамостоятельные», невежественные и необязательные, отметил автор.

Нужно «дождаться появления на Украине вменяемого руководства, которое нацелено на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией. Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые», — резюмировал Медведев.

«Дмитрий Медведев, устами которого, как я уже отметил в одном из своих комментариев по поводу его новой статьи, говорит Владимир Путин, сделал акцент на вопросе о том, что представляют из себя люди, управляющие современной Украиной, её, с позволения сказать, элита.

Это очень правильно, что автор статьи рассматривает вопрос о субъектности в качестве принципиально важного. Я бы сказал, что это принципиально новый момент в политике России на пространстве бывшего СССР, своего рода рубеж. Раньше этот вопрос если и присутствовал, то на втором плане. Более того, он ретушировался, руководство России уходило от его острой постановки в отношении бывших республик СССР.

А ведь отсутствие «устойчивой самоидентификации» отмечается у руководителей далеко не только Украины! Есть ли устойчивая самоидентификация у руководителей современной Армении, Азербайджана, Казахстана (список можно продолжить)? Есть ли она даже у наших союзников в Белоруссии? Мой ответ на этот вопрос отрицательный. Интересно было бы узнать, что думают в Кремле на этот счёт», — отметил Михаил Демурин.