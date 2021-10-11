Рустави, Грузия, , 14:34 — REGNUM Михаил Саакашвили из тюрьмы обратился к своим сторонникам с очередным посланием, 11 октября сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

Обращение Саакашвили было представлено журналистам Никой Гварамия, генеральным директором «Мтавари архи», а по совместительству и защитником бывшего президента.

«Друзья, я хочу обратиться ко всем с просьбой: сейчас проходят выборы, и всё внимание должно быть обращено на них. Сеять сейчас нигилизм по отношению ко второму туру выборов, в том числе мотивируя это заботой обо мне — в прямых интересах врагов Грузии. Нам нужно многими методами изменить страну, в том числе и вырвав победу на выборах. Я, со своей стороны, сделаю всё, чтобы даже в условиях продолжения голодовки дожить до 30 октября, когда мы перестав скорбеть, возьмёмся за руки и вместе отпразднуем победу», — заявил Саакашвили.

Напомним, что арестованный 1 октября грузинскими властями Саакашвили в тюрьме объявил голодовку протеста.