Иркутск, 11 октября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Авиакомпания S7 Airlines запускает регулярный рейс в Таиланд для вакцинированных «Спутником V». Граждане России с прививкой не будут проходить 14-дневный карантин по прибытии в королевство, сообщает пресс-служба иркутского аэропорта.

Петр Данилов ИА Красная Весна Самолёт

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

Рейсы Иркутск — Пхукет начнутся с 4 ноября с частотой раз в неделю по четвергам из международного аэропорта «Иркутск». А с 20 декабря авиакомпания откроет рейсы Иркутск — Бангкок».

Ранее в 2021 году из иркутского аэропорта были возобновлены полеты в Турцию и Египет.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемия коронавируса значительно повлияла на пассажирапоток в Иркутской области. Особенно заметно карантин сказался на авиаперевозках. С начала 2020 года рейтинг самых популярных заграничных направлений выглядел так: Пхукет — 33 952 пассажира, Бангкок — 29 949 человек, Камрань — 25 315 пассажиров, Утапао — 17 854 пассажира, Пекин — 13 631 человек.

Читайте также: Обнародованы самые популярные авиамаршруты жителей Приангарья