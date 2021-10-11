Липецк, 11 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Липецкой области 11 октября подтверждено 282 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус. Иван Шилов

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Всего на территории региона было выявлено 55 тыс. 835 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 48 тыс. 720 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 99 — за последние сутки.

За весь период скончались 1777 человек. 11 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.