Калининград, 11 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В вопросе введения антиковидных ограничений не всегда приемлема стандартизация, считает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калининградской области Светлана Нижегородова. Об этом она заявила 11 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Да, общая ситуация с ковидом ухудшается и регионы реагируют на это по-разному. Я не сторонник полной стандартизации в части ограничений, так как эпидситуция крайне неоднородна, причем не только в рамках разных регионов, но и иногда даже в разрезе отдельных муниципалитетов. А это означает, что у регионов, с одной стороны, должно остаться право быстро, точечно и крайне аккуратно реагировать на ухудшение ситуации, с другой — они должны иметь полное и безусловное право оперативно смягчать ограничения при улучшении ситуации, так как каждый день ограничений больно бьет по малому бизнесу», — отметила она.

По её словам, в части введения ограничительных мер важна не их всеобщая стандартизация, а правильно выстроенный и открытый диалог с бизнесом. «С помощью него как раз и можно добиться компромисса путем введения разумных мер, как по их формату, так и по сроку действия», — пояснила Нижегородова.

Она полагает, что на федеральном уровне можно было бы отчасти стандартизировать подход к мерам поддержки: по принципу «поддержка всегда следует за ограничениями» и с пониманием необходимости — регионы должны получать федеральное финансирование на реализацию таких мер.

«Региональные власти не по своей прихоти ограничивают бизнес, который обеспечивает рабочие места и приносит налоги в бюджеты. Такие ограничения вводятся на местах вынуждено, и было бы правильным, если такое введение по всех случаях сопровождалось поддержкой федерального центра», — добавила она.