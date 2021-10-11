Москва, 11 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Соглашение о взаимодействии в области борьбы с допингом подписали Федерация триатлона России и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Об этом 11 октября сообщает пресс-служба федерации.

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Отмечается, что в рамках соглашения будут вести системную антидопинговую работу, проводить образовательные семинары и мероприятия.

Стороны будут взаимодействовать в расследовании возможных нарушений антидопинговых правил, защищать права российских спортсменов на участие в соревнованиях.

Также предполагается осуществлять пропаганду и поддержку спорта, повышение авторитета российского спорта на международной арене. Кроме того, стороны договорились совместно расследовать внезапные немотивированные отказы российским спортсменам выступать на официальных соревнованиях.