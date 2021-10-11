Москва, 11 октября 2021, 13:50 — REGNUM В Кремле не могут прокомментировать данные о задержании в Турции нескольких иностранцев, которые якобы могут быть гражданами РФ, сообщил 11 октября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Напомним, ранее телеканал Haberturk сообщил, что на территории Турции задержаны шесть человек с российскими паспортами, которых обвиняют в шпионаже.
Сообщалось, что операция по задержанию проводилась по двум адресам в Анталии и по трем адресам в Стамбуле. У задержанных были изъяты три пистолета, один из которых был с глушителем и лазерным целеуказателем, а также патроны.