Москва, , 13:50 — REGNUM В Кремле не могут прокомментировать данные о задержании в Турции нескольких иностранцев, которые якобы могут быть гражданами РФ, сообщил 11 октября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Честно говоря, мы вообще не информированы и не располагаем информацией. Если это действительно российские граждане, наверное, мы или уже получили по дипканалам или получим какую-то информацию. Но мы ничего не знаем на этот счет, я ничего не могу сказать», — сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее телеканал Haberturk сообщил, что на территории Турции задержаны шесть человек с российскими паспортами, которых обвиняют в шпионаже.

Сообщалось, что операция по задержанию проводилась по двум адресам в Анталии и по трем адресам в Стамбуле. У задержанных были изъяты три пистолета, один из которых был с глушителем и лазерным целеуказателем, а также патроны.