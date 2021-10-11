Рига, 11 октября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. По подсчетам аналитиков программы de facto на государственном телевидении Латвии LTV, рижанам за тепло в небольшой двухкомнатной квартире придется платить примерно на 30 евро в месяц больше, чем в прошлом сезоне.

Отопление

Как сообщил латвийский портал rus.lsm.lv, за квартиру в 37 квадратных метров в столичном районе Пурвциемсе в январе 2021 за тепло собственники заплатили 63,12 евро. Если в грядущем декабре погода будет такой же, как в прошлом, то та же часть счета составит более 92 евро (прирост составит 29,66 евро). То есть за коммунальные услуги придется заплатить 152,42 евро — хотя было 122,76.

Отмечается, что коммунальная компания Rigas Siltums уже второй раз за нынешний год попросила увеличить тариф. Таким образом, подсчитали участники телепередачи, за год тепло для рижан подорожает на 47%.

Живущим в стандартной рижской квартире (например, неутепленный пятиэтажный дом на 120 квартир) надо быть готовыми к тому, что траты могут вырасти с примерно одного евро за квадратный метр до 1,5−1,6 евро.

До первого октября нынешнего года в Латвии цены подняли 12% регулируемых поставщиков энергии, но в Комиссии по регулировании общественных услуг лежит еще 15 заявок — их, вероятнее всего, тоже одобрят. Самый большой рост ожидается в Марупе, Пиньки, а также Юрмале и Риге.