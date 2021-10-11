Москва, 11 октября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. Большая смертность от COVID-19 в России связана с невысоким уровнем вакцинации населения. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: замаячили обязательная вакцинация и «дистант»?»

«Да, действительно, уровень вакцинации у нас маленький. Непозволимо маленький. Отсюда у нас такая большая смертность», — сказал Песков.

По его словам, власти страны используют любую возможность для того, чтобы призвать население прививаться: «И здесь мы также призываем и средства массовой информации: повторяйте это сто раз в день».

Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин «давно взял это в свои руки»: «И на федеральном уровне и правительство, и президент занимаются темой коронавируса на ежедневной основе».

Он напомнил, что «сделано главное — для граждан созданы все условия, для того чтобы они спасали свою жизнь и делали прививки».