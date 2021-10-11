Петрозаводск, 11 октября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В Республике Карелия с начала пандемии коронавирусной инфекцией заразились 68,6 тыс. жителей. За минувшие сутки лабораторным путем было подтверждено 248 случаев инфицирования, что на три случая меньше, чем днем ранее. Об этом 11 октября сообщили в региональном оперативном штабе.

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Из числа новых носителей трое были вакцинированы. Состояние троих новых заболевших оценивается как тяжелое. На данный момент в региональных ковидных стационарах находятся на лечении 950 человек, из них 42 в тяжелом состоянии, а четыре — в крайне тяжелом. Два человека подключены к аппарату ИВЛ. Всего в республике свободно 13% коечного фонда, предназначенного для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией.

Из 68,6 тыс. человек, которые заразились коронавирусом с начала пандемии, вылечились 65 138 человек, в том числе 234 — за минувшие сутки. Умерли от ковида 911 жителей Карелии. Летальность болезни в республике оценивается в 1,33%, в то время как по стране — 2,78%. На самоизоляции на данный момент находятся 839 жителей Карелии.