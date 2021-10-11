Москва, 11 октября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. За девять месяцев 2021 года средняя стоимость автомобилей с пробегом в России увеличилась в годовом сравнении на 20,5%. Об этом сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные «Авто.ру».

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Самое большое подорожание подержанных моделей на авторынке России было зафиксировано в сентябре — на 7%. Отмечается, что это связано с нехваткой новых машинах у дилеров и нежеланием автолюбителей России выставлять свои автомобили на «вторичке».

Сильнее всего выросли средние цены на автомобили в возрасте трёх и пяти лет. Они подорожали на 11% и 15% соответственно.

Как отметил генеральный директор сети автоцентров Fresh Auto Денис Мигаль, за три квартала 2021 года средняя стоимость подержанных машин в их сети увеличилась на 20−25%.

Напомним, за три квартала 2021 года в России в 2,1 раза увеличились продажи машин китайских марок. Всего за отчетный период было продано 76 430 таких транспортных средств.

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