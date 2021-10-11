Стокгольм, , 13:46 — REGNUM Поздним вечером 10 октября в студии телеканала SVT состоялось одно из главных политических событий шведской политики — дебаты с участием восьми лидеров парламентских партий. Первыми к барьеру пошли спорить лидер «Социал-демократов» Стефан Лёвен, он же премьер-министр Швеции, и лидер оппозиции Ульф Кристерссон («Умеренные»). О том, что стало темой разговора политиков, сообщил телеканал SVT.

Стокгольм, Швеция

Напомним, что в ходе воскресных дебатов было четыре главных темы. Восемь лидеров партий попарно выходили к барьеру на словесную дуэль. Первыми стали премьер-министр и лидер оппозиции. Им досталась тема безработицы.

«Это когда же рабочее движение перестало хоть как-то заботиться о безработице? Это немыслимо. 675 000 людей, рожденных за границей, не могу себя прокормить. 200 000 длительно безработных, то есть без работы свыше одного года. Еще 100 000 человек на подходе. А ты говоришь о «еще чуть-чуть образования». Понятно, что образование нужно. Но проблема же в интеграции», — заявил Кристерссон.

«Чуть-чуть образования? Я говорю не о чуть-чуть, а о колоссальном образовании … Кристерсон, ты не обойдешь того факта, что работодатель, который собирается кого-то нанять, не задается вопросом о сокращенных взносах, он не задается вопросом о сниженных взносах в фонды по безработице. Но он спрашивает: «Какие у вас компетенции? Какое у вас образование?» — возразил Лёвен.

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