Таллин, , 13:42 — REGNUM С понедельника, 11 октября, и до воскресенья, 17 октября, в Эстонии пройдут местные выборы, сообщила Республиканская избирательная комиссия. Предыдущие выборы состоялись в 2017 году.

Флаг Эстонии Konrad Zielinski, son of Julo

Подчеркивается, что на избирательных участках не будет осуществляться проверка ковид-сертификатов. Избирателей просят носить маску, при необходимости маска будет выдана на месте. Средства индивидуальной защиты будут использовать и все работающие на избирательных участках.

С 11 по 14 октября на муниципальных выборах в Таллине можно будет проголосовать на любом избирательном участке вне зависимости от места жительства. Всего будет открыт 31 участок.

Помимо избирательных участков, которые будут работать в помещениях, можно будет проголосовать на свежем воздухе в специально оборудованных палатках.

Как сообщил председатель Таллинской избирательной комиссии, городской секретарь Прийт Лелло, заболевшие коронавирусом или находящиеся в карантине горожане смогут заказать в районной управе урну для голосования на дом в пятницу, субботу или воскресенье (15 — 17 октября).

Также есть возможность проголосовать бесконтактным способом — электронно на сайте Республиканской избирательной комиссии, посвященном выборам. Электронное голосование длится с 9:00 по местному времени (совпадает с московским) понедельника, 11 октября, до 20:00 субботы, 16 октября. Для участия в электронном голосовании требуется наличие компьютера с доступом в интернет, а также цифровые средства идентификации личности mobiil-ID или ID-карты с действующими сертификатами.

Избиратели, проголосовавшие в электронном виде, имеют право изменить свой голос, подав бюллетень на избирательном участке в день выборов, 17 октября.

Избирательные участки в Эстонии закроются в 20:00 по местному времени в воскресенье, 17 октября. Тогда будет начат подсчет голосов.

По всей Эстонии в выборах представлены 130 списков избирательных союзов. В целом в стране 79 муниципалитетов: 15 городов и 64 волости.