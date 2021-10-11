Москва, 11 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Матчи теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» в Москве будут проходить при заполняемости трибун в 30%. Об этом 11 октября сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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«На сегодняшний день согласно требованию Роспотребнадзора разрешено заполнять трибуны до 30%», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Напомним, Кубок Кремля состоится с 16 по 24 октября в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в турнире примет участие бывшая первая ракетка мира, румынская теннисистка Симона Халеп.

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