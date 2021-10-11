Сухум, 11 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Следователи генеральной прокуратуры Абхазии возбудили уголовные дела в отношении двух заместителей министра внутренних дел республики. Об этом 11 октября, как передаёт агентство «Апсныпресс», сообщил депутатам парламента генпрокурор Адгур Агрба.

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Он рассказал, что в ведомстве завершили доследственную проверку в связи с инцидентом на Набережной Махаджиров 30 сентября. Когда произошла стрельба из пистолета и потасовка с участием депутата парламента Гарри Кокаи.

«Возбуждено уголовное дело в отношении двух заместителей министра внутренних дел — Раша Цвижбы и Дадына Чачхалии по пункту «А» части 3 статьи 288 — превышение должностных полномочий с применением насилия», — сообщил Агрба.

Он добавил, что в действиях Кокаи тоже есть признаки преступлений, которые предусмотрены статьями «Хулиганство» и «Оскорбление представителей власти». Генпрокурор отметил, что в действиях главы МВД республики Дмитрия Дбара состава преступления не нашли.

Напомним, ранее в МВД Абхазии сообщили, что Кокая 30 сентября якобы устроил стрельбу из пистолета в людном месте в Сухуме, а потом скрылся от правоохранителей, оказав сопротивление. Кокая позже заявил, что находился в компании ветеранов войны 1992 — 1993 годов, в которой кто-то выстрелил, после чего подошли правоохранители во главе с Дбаром и силой у него изъяли пистолет, несмотря на депутатскую прикосновенность.