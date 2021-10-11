Белград, , 13:41 — REGNUM Продолжающиеся нападки на Устав ООН Россия, как и большая часть международного сообщества, считает опасными. Об этом 11 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на пленарной сессии юбилейного форума Движения неприсоединения.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как указал глава российского МИД, он рассчитывает на то, что этот форум «пошлет ясный сигнал большей части государств мира о безальтернативности выстраивания межгосударственного общения на принципах равноправия».

«Россия, как и подавляющее большинство членов мирового сообщества, считает деструктивными и опасными продолжающиеся нападки на Устав Всемирной организации. Равно как и попытки подменить ооноцентричную архитектуру неинклюзивными концепциями наподобие так называемого порядка, основанного на правилах, который, по сути, базируется на двойных стандартах и рискует вернуть нас в эпоху блоковой политики и разделительных линий», — сказал он.

При этом Лавров уточнил, что Движение неприсоединения своими солидарными действиями может успешно «воспротивиться подобным попыткам».

«В свою очередь эффективное сотрудничество России с членами Движения неприсоединения на площадке Генассамблеи ООН отчетливо свидетельствует о созвучности наших подходов ко многим вопросам глобальной повестки дня: от противодействия нелегитимным односторонним санкциям до борьбы с терроризмом и защиты прав человека. Надеемся, что наша совместная работа и уровень взаимной поддержки инициатив будут усиливаться, в том числе с учетом получения Россией статуса наблюдателя», — добавил глава МИД России.

Отметим, Движения неприсоединения является международной организацией, объединяющей страны, которые выступают против участия в военно-политических блоках и за мирное сосуществование народов.