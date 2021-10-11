Белград, 11 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Продолжающиеся нападки на Устав ООН Россия, как и большая часть международного сообщества, считает опасными. Об этом 11 октября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе своего выступления на пленарной сессии юбилейного форума Движения неприсоединения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Как указал глава российского МИД, он рассчитывает на то, что этот форум «пошлет ясный сигнал большей части государств мира о безальтернативности выстраивания межгосударственного общения на принципах равноправия».

«Россия, как и подавляющее большинство членов мирового сообщества, считает деструктивными и опасными продолжающиеся нападки на Устав Всемирной организации. Равно как и попытки подменить ооноцентричную архитектуру неинклюзивными концепциями наподобие так называемого порядка, основанного на правилах, который, по сути, базируется на двойных стандартах и рискует вернуть нас в эпоху блоковой политики и разделительных линий», — сказал он.

При этом Лавров уточнил, что Движение неприсоединения своими солидарными действиями может успешно «воспротивиться подобным попыткам».

«В свою очередь эффективное сотрудничество России с членами Движения неприсоединения на площадке Генассамблеи ООН отчетливо свидетельствует о созвучности наших подходов ко многим вопросам глобальной повестки дня: от противодействия нелегитимным односторонним санкциям до борьбы с терроризмом и защиты прав человека. Надеемся, что наша совместная работа и уровень взаимной поддержки инициатив будут усиливаться, в том числе с учетом получения Россией статуса наблюдателя», — добавил глава МИД России.

Отметим, Движение неприсоединения является международной организацией, объединяющей страны, которые выступают против участия в военно-политических блоках и за мирное сосуществование народов.