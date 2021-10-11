Иркутск, 11 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. По причине сложной ситуации с распространением коронавируса в Иркутской области с 23 октября вводится запрет на проведение гастрольных и выездных концертов. Как сообщает пресс-служба правительства региона, соответствующие поправки в свой указ подписал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

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Согласно документу от 11 октября, в регионе приостанавливается проведение гастрольных и выездных концертов, спектаклей, балетов, цирковых представлений. Решение об ужесточении ограничительных мер принято на основании рекомендации санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что наступления в регионе «четвертой волны коронавируса» не избежать. По его словам, она продлится от 6 до 10 недель.

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