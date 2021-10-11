Стокгольм, , 13:44 — REGNUM Теперь лидер «Шведских демократов» Йимми Окессон определенно является договороспособной частью правого блока. В ходе воскресных дебатов с участием лидеров партий правая оппозиция сделала еще один шаг ближе к формированию единой правительственной альтернативы. Об этом 11 октября в своей авторской статье написал политических обозреватель SVT Матс Кнутсон.

Стокгольм. Швеция

Напомним, что другой правительственной альтернативой является блок во главе с «Социал-демократами», куда входят «Зеленые», «Левые» и «Центристы».

»Консенсус также явно ощущался во время дебатов, когда правые оппозиционные партии совместно критиковали правительство за недостаточные действия. Лидер Умеренных Ульф Кристерссон также подчеркнул, что партии в его блоке договорились по вопросам атомной энергетики и сокращении притока мигрантов», — пишет в одном из абзацев Кнутсон.

«В ходе полемики также выяснилось, что оппозиция рассматривает высокий уровень безработицы как, прежде всего, проблему интеграции. Дебаты о чартерных школах также показали, что они согласны с тем, что владельцы чартерных школ должны иметь возможность и дальше получать прибыль за свою деятельность», — отмечает журналист.

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