Красноярск, 11 октября, 2021, 13:41 — ИА Регнум. Начальник УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю Алексей Членов покидает свой пост. Эту информацию ИА REGNUM подтвердили 11 октября в пресс-службе краевой полиции.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна ГИБДД

«Он написал рапорт об уходе по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, Алексей Членов является полковником полиции. В 2014 году он был назначен заместителем начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю. В 2017 году стал начальником управления.

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