Москва, 11 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В статье зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева об отношениях с Украиной многое называется своими именами. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Безусловно, это очень важная публикация Дмитрия Анатольевича в уважаемом издании. Действительно, многое называется своими именами. Действительно, на разных уровнях мы неоднократно говорили о сложностях в установлении диалога в связи с тем, что предыдущие договоренности не выполняются украинской стороной, украинским руководством» — сказал Песков.

Он напомнил, что Россия неоднократно заявляла о невозможности прямых контактов президентов РФ и Украины до тех пор, пока не будет определена повестка дня: «Поэтому в этом плане все, что написано Дмитрием Анатольевичем, абсолютно идет в унисон с тем, что в разных формулировках озвучивалось уже на различных уровнях».

Песков отметил, что статус по выполнению предыдущих договоренностей остаётся таким же: «И в этом контексте, конечно, какие-то перспективы [контактов двух президентов] пока не просматриваются. Хотя готовность как таковая президентом неоднократно декларировалась».