Сыктывкар, 11 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В реанимационном отделении Сыктывкарской инфекционной больницы проходили лечение привитые ковид-пациенты. Об этом со ссылкой на заведующего отделением Александра Яковлева сообщает минздрав Коми.

Russian.news.cn Палата реанимации

«Каждому пациенту с COVID-19, поступающему в реанимацию, задаешь один и тот же вопрос: вакцинирован или нет? За весь период пандемии в реанимации лежали только две привитые женщины. Одна из них не успела ревакцинироваться, она переболела легко, ей понадобилась только кислородная маска. Другая — снялась с аппарата ИВЛ уже через два дня, и мы ее перевели в обычное отделение. Все остальные пациенты, среди которых, к сожалению, есть и умершие, не были привиты», — рассказал врач.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Коми в числе скончавшихся от ковида оказался 81-летний привитый пациент.