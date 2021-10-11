Таллин, 11 октября, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В понедельник, 11 октября, новый президент Эстонии Алар Карис официально вступает в должность. Об этом сообщила канцелярия президента страны.

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Официальная часть церемонии смены президента проходит площади перед зданием парламента страны на Тоомпеа в Старом городе. Покидающая пост главы государства Керсти Кальюлайд приветствует почетных гостей заседания парламента.

В 15:00 по таллинскому времени (совпадает с московским) начнется заседание национального парламента Рийгикогу, на котором президент Керсти Кальюлайд произнесет прощальную речь, а Алар Карис принесет присягу и ему будет передана должность.

Затем новый президент республики Алар Карис выступит со своей первой речью в должности главы государства. В ней он обозначит те цели и задачи, которые он поставил перед собой и выполнением которых займется в пять лет своего президентства. Прямую трансляцию мероприятия будут вести государственные СМИ.

Алар Карис был избран президентом Эстонии 31 августа 2021 года на безальтернативной основе в ходе внеочередного заседании Рийгикогу. За его кандидатуру проголосовали 72 депутата из 80 присутствовавших в зале. Всего в Рийгикогу 101 депутат.

Карис — бывший руководитель Госконтроля, ректор Тартуского университета и директор Национального музея страны. Историк по образованию. Женат, трое детей, пять внуков. Ему 63 года.

Его предшественница Керсти Кальюлайд занимала президентский пост с 2016 года.