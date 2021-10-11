Стокгольм, 11 октября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В шведской политике снова вырисовываются два отчетливых политических блока. К такому выводу 11 октября в студии SVT пришли независимый обозреватель газеты Expressen Элис Теодореску Мове и главный редактор политических новостей газеты Aftonbladet Андерс Линдберг, когда они комментировали прошедшие воскресные дебаты с участием лидеров партий.

Стокгольм. Швеция

«Впервые у нас появляются два отчетливых блока. И лидер Шведских демократов Йимми Окессон впервые явно является частью правительственного альтернативы. Мы также видим, что центральной позиции Анни Лёф больше не существует, и она входит в состав левого блока, который тоже сформировался», — отметила Мове.

В свою очередь Линдберг полностью разделяет такие выводы. Он считает, что предвыборная кампания во многом будет посвящена тому, насколько сильное влияние «Шведские демократы» могут иметь в правом правительстве.

По его словам, сейчас можно увидеть характерный сдвиг, при котором «Шведские демократы» воспринимаются как очевидная часть правительственной альтернативы.