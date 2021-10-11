Москва, 11 октября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Российская сторона по-прежнему готова к контактам с Украиной на высшем уровне, но такая перспектива пока не просматривается. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил 11 октября журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представителя Кремля спросили о возможности контактов президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, пока не меняются модальности и не меняется статус по выполнению предыдущих договоренностей. Исходя из этого контекста, перспектив для таких контактов нет.

Он напомнил, что в Москве не раз говорили о невозможности контактов двух президентов до тех пор, пока не появится понимание, какой должна быть повестка их встречи.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков отметил, что зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, написавший статью об Украине, многое назвал «своими именами».

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