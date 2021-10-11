Элиста, 11 октября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В Калмыкии уволена сотрудница перинатального центра имени Шунгаевой, угрожавшая выбросить младенца из окна. Об этом сообщает республиканский минздрав. В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

christianabella Ребенок

Информация о том, что сотрудница Элистинского роддома намерена выбросить ребёнка в оконный проём, если тот не перестанет плакать, появилась в социальных сетях. По данному факту организована процессуальная проверка. Инцидент взяла на контроль и прокуратура.

По информации минздрава Калмыкии, с девушкой и её родителями проведена беседа. В настоящее время сотрудница уволена. Такие вещи недопустимы, уверены в ведомстве.