Рязань, 11 октября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. В Рязанской области 11 октября выявлены 164 новых носителя коронавируса — на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Выздоровели 162 человека. Карантинные мероприятия проходят в 96 образовательных учреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона.

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Всего в Рязанской области COVID-19 подтверждён у 43 952 жителей. Справились с заражением 40 520 человек. Комплекс противоэпидемических мероприятий проходит в классах и группах 22 детских садов, 60 школ, 14 ссузов и четырёх вузов.

По данным федерального оперштаба, за сутки зарегистрировано 10 летальных исходов, всего от осложнений скончались 1 206 пациентов.