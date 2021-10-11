Стокгольм, , 13:41 — REGNUM Перед дебатами с участием лидеров партий «Умеренные», «Христианские демократы», «Шведские демократы» и «Либералы» сформулировали ряд мер по борьбе с организованной преступностью. Однако в ходе дебатов премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что представители оппозиции «запоздали», поскольку меры уже принимаются. Об этом 11 октября сообщил телеканал SVT.

Флаг Швеции Pixabay.com

В частности, оппозиция предложила среди прочего введение института анонимных свидетелей, расширение возможностей для прослушивания телефонных разговоров, ужесточение наказаний, большее число высылок иностранных преступников.

Лидер оппозиция Ульф Кристерссон («Умеренные») описывает ситуацию с ОПГ в Швеции как «внутренний терроризм нашего времени». Однако лидер «Социал-демократов» с ним не согласен и в ходе дебатов дал понять, что оппозиция запоздала со своими предложениями.

«Надо жестко бороться с ОПГ, и именно поэтому у нас еще около тысячи сидят в изоляторах и тюрьмах. Некоторые законопроекты уже на столе. Так что меня не впечатляет, такая запоздалость», — заявил Лёвен в адрес четырех оппозиционных партий.