Москва, 11 октября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Блогер Евгений Баженов (известен как BadComedian) стал гостем YouTube-шоу «А поговорить?». Запись его интервью доступна на одноимённом канале с 10 октября.

Okras Видеоблогер BadComedian (Евгений Баженов)

В ролике Баженов рассказал о своих обзорах, отношениях с блогером Катей Клэп, а также о детстве. По словам BadComedian, в детском и подростковом возрасте он был крупным ребёнком, из-за чего его часто дразнили.

«Во многом, наверное, мой характер и все эти язвительные шуточки образовались из-за того, что я был толстым», — считает блогер. Он также признался, что в обзорах сам часто подтрунивает над тучными людьми: «В общем-то я такой же человек, как и они. Я считаю, что я имею право, потому что был толстым».

Ранее Евгений Баженов высказался относительно популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Он отметил, что шоу не понравилось ему так же, как многим зрителям: «…концовку слили. Поэтому я не в восторге от происходящего. И происходящего хайпа тоже».