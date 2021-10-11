Виннипег, Канада, 11 октября, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Российский нападающий Евгений Свечников подпишет полноценный контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс». Об этом 11 октября сообщил журналист Майк Макинтайр в Twitter.

Хоккей

Отмечается, что соглашение будет подписано в ближайшее время, чтобы клуб смог заявить 24-летнего игрока на предстоящий сезон НХЛ.

Свечников сыграл в пяти предсезонных матчах за «Виннипег», в которых набрал забросил одну шайбу и отдал три голевых передачи. В сезоне 2020/21 он играл за «Детройт Ред Уингз».

Читайте также: Три очка Свечникова помогли «Виннипегу» разгромить «Эдмонтон»