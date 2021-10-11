Стокгольм, 11 октября, 2021, 20:35 — ИА Регнум. Поздним вечером 10 октября в студии телеканала SVT состоялись дебаты с участием восьми лидеров парламентских партий Швеции. Пожалуй, самым острым моментом стала перепалка лидера «Шведских демократов» Йимми Окессона и лидера «Зеленых» Пера Болунда. Отрывок дебатов показал телеканал SVT.

Anders Sikvall Флаг Швеции

«Я думаю, что проблема «Умеренных» и всего коричнево-голубого блока состоит в том, что они исходят из неправильного предположения», — начал Болунд.

«Я должен только… перед тем, как я отвечу на этот вопрос… Пер Болунд, кто здесь коричневый? Кого ты считаешь коричневым? Ты говоришь о коричнево-голубых. Кто здесь коричневый? Кто коричневый?!» — разразился Окессон.

«Коричнево-голубые — устоявшееся выражение для консервативных партий, которые сотрудничают с правопопулисткими партиями. Я бы сказал, что твоя партия — правопопулисткая партия» — ответил Болунд.

«Ты назвал меня нацистом?» — с гневом в глазах воскликнул Окессон.

«Правый популист — я сказал», — сбивчиво ответил Болунд.

В полемику пришлось вмешаться ведущим, после чего Болунд вынужденно заявил, что не считает Окессон нацистом.