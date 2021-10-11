Уфа, 11 октября, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Сотрудника строительной компании в Башкирии обвинили в нарушении правил безопасности, что повлекло причинение человеку тяжкого вреда здоровью. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Андрей Лавренчук ИА REGNUM Арматура, используемая для строительства фундамента

По версии следствия, в Уфе в феврале текущего года обвиняемый 28-летний работник ООО «Производственно-строительный комплекс № 6» поручил бригаде бетонщиков собрать арматурный каркас для бетонирования плиты на 22-ом этаже строящегося торгово-офисного комплекса на пересечении улицы 50 лет СССР и проспекта Салавата Юлаева.

В материалах уголовного дела указано, что во время переноса 11-метровых арматурных прутьев двумя рабочими один из прутьев зацепился за висевший провод электрического удлинителя.

«В результате конец арматуры ударил находящегося рядом третьего бетонщика в область глаза, от полученной травмы работник ослеп на один глаз», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что обвиняемый был ответственным за обеспечение безопасных условий труда при возведении объекта.

«В нарушении установленных законом требований, до начала работ не проверил рабочее место на соответствие правилам безопасности и не проконтролировал соблюдение требований охраны труда во время производства работ, допустив нахождение на этаже работника с элеткроприбором, который не должен был там находится при ведении данного вида работ», — сообщает пресс-служба.

Помимо этого, арматура должна была быть разрезана по размеру до ее подъема на высоту.

Следователи считают, что допущенные фигурантом уголовного дела нарушения привели к несчастному случаю на стройке.

Отмечается, что обвиняемый свою вину не признал. Расследование дела продолжается.