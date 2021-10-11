Москва, , 13:33 — REGNUM В статье зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева про Украину многое называется своими именами, заявил 11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Действительно, (в статье) многое называется своими именами. Действительно, на разных уровнях мы неоднократно говорили о сложностях в установлении диалога в связи с тем, что предыдущие договоренности не выполняются украинской стороной, украинским руководством», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Москва неоднократно говорила о невозможности прямых контактов президентов России и Украины до тех пор, пока нет понимания, что должно быть на повестке дня.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Медведева, во главе Украины в настоящее время стоят «невежественные и необязательные люди», постоянно меняющие свою позицию по желанию заокеанских хозяев и в угоду политической коньюнктуры.

Как поясняет Медведев в своей статье, опубликованной в издании «Коммерсант», в политике возможны компромиссы и отступления от уже намеченной линии, но не в такой степени, когда уже согласованная позиция резко меняется на прямо противоположную.

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