В Кремле оценили статью Медведева об Украине
Москва, 11 октября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В статье зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева про Украину многое называется своими именами, заявил 11 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что Москва неоднократно говорила о невозможности прямых контактов президентов России и Украины до тех пор, пока нет понимания, что должно быть на повестке дня.
Как сообщало ИА REGNUM, по мнению Медведева, во главе Украины в настоящее время стоят «невежественные и необязательные люди», постоянно меняющие свою позицию по желанию заокеанских хозяев и в угоду политической коньюнктуры.
Как поясняет Медведев в своей статье, опубликованной в издании «Коммерсант», в политике возможны компромиссы и отступления от уже намеченной линии, но не в такой степени, когда уже согласованная позиция резко меняется на прямо противоположную.
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