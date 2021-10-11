Стокгольм, , 13:34 — REGNUM Лидер «Христианских демократов» Эбба Буш достигла урегулирования громкого скандала вокруг покупки дома неподалеку от Уппсалы (Швеция). Парламентарий подписала с предыдущим владельцем недвижимости мировое соглашение и, таким образом, она вступит в права владения и избежит судебного разбирательства. Об этом 11 октября написала газета Expressen.

Швеция

Согласно документам, которые попали в редакцию Expressen, стороны достигли мирового соглашения 8 октября. Таким образом, запланированный судебный процесс, который должен был начаться 25 октября, отменяется.

Кроме того, до недавнего времени Буш погрязла в еще одном судебном процессе, касающимся грубой клеветы против законного представителя, представляющего пожилого человека, который продал дом. По данному делу Буш признала факт грубой клеветы и подписала бумаги на выплату компенсации адвокату.