Иркутск, 11 октября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал вероятность наступления в регионе «четвертой волны коронавируса». По его словам, она продлится от 6 до 10 недель. Его слова цитирует пресс-служба правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«К сожалению, без дополнительных ограничительных мероприятий не обойтись. Хочу, чтобы жители это понимали», — заявил губернатор. Он также отметил, что медицинские учреждения планомерно увеличивают коечный фонд для лечения больных COVID-19. «На сегодня в регионе развернуто 3968 коек в 48 медицинских организациях. Среди них 286 — реанимационных. Запасы кислорода в каждом инфекционном госпитале достаточные», — пояснил Игорь Кобзев.

Также, по его словам, пришлось развернуть дополнительные койки в Братске.

«Это вынужденная мера. Специалисты обращают внимание, что в эту волну ситуация в Братске развивается наравне с Иркутском. Отмечу, что проблем с госпитализацией в регионе нет. Свободный коечный фонд держим на уровне 20%. Планомерно койки добавляем в каждом районе области по мере увеличения роста заболевших», — пояснил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба на 11 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5060 человек, причём вновь 33 из них добавили в сводку за минувшие выходные.

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