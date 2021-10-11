Москва, 11 октября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Правительство РФ направит дополнительно около 500 млн рублей авиакомпаниям на льготные билеты для пассажиров из Дальнего Востока. Об этом 11 октября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Ранее в 2021 году на эти цели правительство уже выделило 5 млрд рублей. Глава правительства рассказал о расширении данной программы, позволяющей жителями Дальнего Востока пользоваться льготными билетами на самолёт.

«Принято решение дополнительно направить авиакомпаниям почти полмиллиарда рублей», — заявил Мишустин в ходе совещания.