Обнинск, Калужская область, 11 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В Калужской области 8 октября вблизи Обнинска в садоводческом товариществе было обнаружено тело 60-летнего мужчины. Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего подозреваемого в убийстве. Об этом 10 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

Kaluga.sledcom.ru Место преступления

По версии следствия, в ночь на 8 октября 38-летний местный житель в ходе конфликта с 60-летним знакомым нанёс ему удары по лицу, от которых мужчина упал на землю. После этого обвиняемый несколько раз ударил потерпевшего по голове лопатой с металлическим клинком. От полученных повреждений пожилой мужчина скончался.

Обвиняемого заключили под стражу. В ходе проверки показаний на месте подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал и показал, где и как им было совершено преступление. Расследование уголовного дела продолжается. В момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.