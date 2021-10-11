Москва, 11 октября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Установить рекомендованные продажные цены предложил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM 11 октября.

ИА REGNUM Госдума

Речь идет о стоимости наиболее востребованных населением продовольственных товаров, которую будет определять государство, и которая будет указана в ценнике наряду с фактической розничной стоимостью.

«Рекомендованная продажная цена» — не административное, а своего рода психологическое давление на ритейл, это показатель, который поможет покупателям ориентироваться в ценовой политике торговых сетей и магазинов», — пояснил Миронов.

Сейчас в России существует механизм «рекомендованных розничных цен» — это стоимость продукта, которую его производитель или правообладатель торговой марки рекомендует установить при розничной реализации.

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