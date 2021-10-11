Белгород, 11 октября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. Утверждён проект бюджета Белгородской области на 2022 год, а также финансовые планы на 2023 и 2024 годы. Планируется существенно увеличить расходные обязательства социального характера, сообщили ИА REGNUM 11 октября в пресс-службе правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, бюджет ориентирован на улучшение качества жизни, планы — «амбициозные». Рекордное финансирование получат жилищные программы, программы капитального ремонта школ, больниц и стадионов, а расходы на приобретение необходимых лекарственных препаратов для льготников почти в 1,5 раза превысят уровень 2021 года. Кроме того, региону необходимо добиться максимального участия в федеральных программах.

«Один из главных показателей работы заместителей губернатора — привлечение федеральных средств в регион. В стране действует огромное количество федеральных программ софинансирования. Всё, что необходимо сделать, — выйти из своего удобного кабинета, съездить в профильное министерство и добиться привлечения средств», — сказал губернатор.

Показатели по федеральным субсидиям будут скорректированы после принятия общероссийского бюджета.