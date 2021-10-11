Саранск, 11 октября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 11 октября выявили 108 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 106 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 29 128 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Масочный режим

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За последние сутки в республике выписаны 73 человека, всего с начала пандемии выздоровели 24 816 жителей Мордовии. 602 человека скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались пятеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано также пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 3710 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 11 октября в инфекционных стационарах республики лечение получают 2503 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 2472 человек.