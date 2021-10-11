Боготол, Красноярский край, 11 октября, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Двум жителям Боготола в Красноярском крае вынесли обвинительный приговор по уголовному делу об убийстве из хулиганских побуждений. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 октября в краевой прокуратуре.

Oblast45.ru Дорожный знак

Установлено, что вечером 20 сентября 2020 года пьяные мужчины прибыли в близлежащее село Медяково, чтобы добыть ингредиенты для приготовления наркотического средства. По дороге злоумышленники вырвали с обочины два металлических дорожных знака. С ними они ходили по сельским улицам, где встретили незнакомого местного жителя.

Мужчины избили прохожего дорожными знаками. Телесные повреждения оказались смертельными. Потерпевший скончался на месте.

С учётом позиции прокурора злоумышленники приговорены к 15 и 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и ограничению свободы на полтора года.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Московской области приговорён к длительному сроку заключения за убийство знакомого в одном из хостелов в Волгограде.

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