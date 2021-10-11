Белград, , 14:39 — REGNUM Нарушение территориальной целостности и суверенитета любой страны недопустимо. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 октября во время конференции по случаю 60-летия Движения неприсоединения, которая проходит в Белграде.

Ильхам Алиев Securityconference.de

Алиев напомнил, что Движение неприсоединения является самым большим международным форумом после Генеральной ассамблеи ООН, в чей состав входит 120 стран с разными политическими, историческими и культурологическими особенностями.

«Уважение целостности и суверенитета, избегание агрессивных действий и вмешательства во внутреннюю политику другой страны — это базовые принципы движения. Эти принципы актуальны и сегодня, а если бы их придерживались все страны, у нас не было бы военных конфликтов», — процитировало агентство «Танюг» слова Алиева.

Глава Азербайджана отметил, что приоритетом для его страны является соблюдение международного права. Азербайджан ведет независимую международную политику и сопротивляется всем попыткам давления, отметил Алиев.

Напомним, что в конференции Движения неприсоединения в качестве наблюдателя участвует Россия.