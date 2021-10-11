Ташкент, 11 октября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Узбекистане по итогам прошлого года число автомобилей выросло на 14,5%. Об этом сообщает Подробно. уз со ссылкой на данные Госкомстата.

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«В среднем на каждые 100 семей приходится 50 авто», — сообщает издание.

В публикации отмечается, что на 1 января 2021 года количество автотранспортных средств, находящихся в собственности физических лиц в Узбекистане, достигло 2 955 295 штук.

«При этом пять лет назад, в 2015 году, их число было 2 109 185», — отмечает издание.