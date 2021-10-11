Пекин, , 13:24 — REGNUM Действия Вашингтона, который ради своих геополитических интересов задействуют все возможные методы, чтобы помешать проектам, способным урегулировать энергетический кризис в Европе, являются абсолютно неприемлемыми. Об этом в ходе брифинга 11 октября заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«США используют все возможные способы, чтобы помешать реализации соответствующих проектов, действуя против интересов РФ и ЕС, против российско-европейского сотрудничества», — подчеркнул дипломат.

В данном случае, прежде всего, речь идёт о противодействии «Северному потоку — 2», указал Лицзянь. По его словам, всем известно, что этот проект носит «взаимовыгодный характер».

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Как сообщало ИА REGNUM, строительство газопровода «Северный поток — 2», который протянулся по дну Балтийского моря от побережья России до Германии, было завершено 10 сентября. В правительстве ФРГ заявили, что «СП-2» можно начать эксплуатировать в соответствии с договоренностями, которые удалось достигнуть с США.

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