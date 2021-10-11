Ярославское правительство заподозрили в сговоре с фирмой депутата
Ярославль, 11 октября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Управление федеральной антимонопольной службы по Ярославской области возбудило дело в связи со стройкой жилья для детей-сирот, которое ведёт фирма, связанная с депутатом облдумы Романом Фомичёвым. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на определение УФАС.
Ведомство заподозрило в сговоре заказчика — департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области и подрядчиков — ООО «Выбор» и ООО «ЖК Гончаров». Дело возбуждено по статье 16 закона «О защите конкуренции». Эта статья запрещает соглашения между органами власти и хозяйствующими субъектами, которые влияют на цену работ.
Судя по материалам УФАС, такой сговор вполне мог произойти. В 2018 году департамент объявил закупки квартир для детей-сирот. Были выставлены два лота: на 143 964 000 рублей и 197 400 000 рублей. В обоих случаях заявки подали две фирмы — ООО «Выбор» и ООО «ЖК Гончаров».
При этом в одном случае «Выбор» (его директором ранее и являлся Роман Фомичёв) предоставил не все документы, и его заявка была признана несоответствующей, а другом ситуация повторилась зеркально. Формально закупки были конкурентными, и контракты были заключены. При этом падение цены в одном случае составило одну копейку, а во втором — две копейки.
Дело возбуждено по заявлению, поступившему в УФАС в мае 2021 года, то есть вскоре после возбуждения уголовного дела в отношении депутата Романа Фомичёва. Судя по всему, заявление в ФАС инициировали также правоохранительные органы. Дело в том, что у заявителя имеется электронная переписка между компаниями.
Пока что дело не рассмотрено. Ведомство затребовало у заказчика ряд документов, касающихся исполнения контрактов по строительству жилья для сирот. Напомним, первоначальный срок строительства ООО «Выбор» был определён в 2020 году. Затем договор был продлён до конца декабря 2021 года. Сам Роман Фомичёв по-прежнему находится под домашним арестом.