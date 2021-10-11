Ярославль, 11 октября, 2021, 13:24 — ИА Регнум. Управление федеральной антимонопольной службы по Ярославской области возбудило дело в связи со стройкой жилья для детей-сирот, которое ведёт фирма, связанная с депутатом облдумы Романом Фомичёвым. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на определение УФАС.

УФАС по Ярославской области

Ведомство заподозрило в сговоре заказчика — департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области и подрядчиков — ООО «Выбор» и ООО «ЖК Гончаров». Дело возбуждено по статье 16 закона «О защите конкуренции». Эта статья запрещает соглашения между органами власти и хозяйствующими субъектами, которые влияют на цену работ.

Судя по материалам УФАС, такой сговор вполне мог произойти. В 2018 году департамент объявил закупки квартир для детей-сирот. Были выставлены два лота: на 143 964 000 рублей и 197 400 000 рублей. В обоих случаях заявки подали две фирмы — ООО «Выбор» и ООО «ЖК Гончаров».

При этом в одном случае «Выбор» (его директором ранее и являлся Роман Фомичёв) предоставил не все документы, и его заявка была признана несоответствующей, а другом ситуация повторилась зеркально. Формально закупки были конкурентными, и контракты были заключены. При этом падение цены в одном случае составило одну копейку, а во втором — две копейки.

«Анализ содержания заявок ООО «Выбор» и ООО ЖК «Гончаров» на участие в закупках № 0171200001918001174, 0171200001918001503 позволяет сделать вывод о поочередном фиктивном участии каждого из указанных обществ в данных закупках с целью недопущения признания их несостоявшимися… Для фиктивного участия ООО «Выбор» в закупке № 0171200001918001174 и внесения обеспечения в размере 719 820 руб., данные денежные средства перечислены на счет общества ООО ЖК «Гончаров» (п/п № 7 от 15.10.2018). После завершения закупки данные денежные средства возвращены ООО ЖК «Гончаров» как ошибочно перечисленные», — говорится в определении УФАС.

Дело возбуждено по заявлению, поступившему в УФАС в мае 2021 года, то есть вскоре после возбуждения уголовного дела в отношении депутата Романа Фомичёва. Судя по всему, заявление в ФАС инициировали также правоохранительные органы. Дело в том, что у заявителя имеется электронная переписка между компаниями.

«Как следует из заявления <…>, поступившего в Ярославское УФАС России в порядке примечания к статье 14.32 КоАП РФ, между ООО ЖК «Гончаров» и ООО «Выбор» посредством электронной почты осуществлялась переписка по вопросам, связанным с участием в рассматриваемых в рамках настоящего дела закупочных процедурах», — говорится в определении УФАС.

Пока что дело не рассмотрено. Ведомство затребовало у заказчика ряд документов, касающихся исполнения контрактов по строительству жилья для сирот. Напомним, первоначальный срок строительства ООО «Выбор» был определён в 2020 году. Затем договор был продлён до конца декабря 2021 года. Сам Роман Фомичёв по-прежнему находится под домашним арестом.